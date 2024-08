Cesar Tralli - Reprodução/Globo

Publicado 14/08/2024 16:02 | Atualizado 14/08/2024 16:04

Rio - Cesar Tralli, de 53 anos, voltou a comentar nesta quarta-feira (14) durante o "Jornal Hoje", sobre o acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. O jornalista deu um conselho para as famílias das 62 vítimas da tragédia, dizendo que é preciso viver o luto e buscar superar as perdas, após ir ao ar uma matéria mostrando o velório e o enterro de alguns passageiros.



"Tem que prestar todas as homenagens necessárias. As pessoas têm que se unir, as famílias, os amigos. Viver este luto, não esquecer jamais, muito pelo contrário, pensamento positivo e a vontade de superar. Essa vontade de superar tem que estar dentro da gente o tempo todo. Desabafar, colocar para fora, conversar. Não fica com a dor, põe para fora. Conversa com alguém que você gosta bastante e deixa o tempo passar. É isso que vai ajudando a aliviar", disse o apresentador.



A mãe de Tralli também morreu em um acidente aéreo, em 2022. Edna Tralli estava em uma aeronave de pequeno porte que caiu na cidade de Paranapanema, no interior paulista. O piloto e namorado de Edna, Euclides Brosch, também não resistiu.