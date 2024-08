Gretchen exibe barriga desenhada ao dançar de shortinhos com o marido - Reprodução / Instagram

Gretchen exibe barriga desenhada ao dançar de shortinhos com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 13:20

Rio - Gretchen surpreendeu os seguidores ao publicar, no Instagram, um vídeo dançando com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, nesta quarta-feira (14). De top e shortinho, a cantora de 65 anos exibiu o corpão em forma e arrasou ao som do hit "São Amores", de Pabllo Vittar. "Curtindo essa trend. Adoro", escreveu na legenda.

No último mês, Gretchen passou por uma cirurgia plástica. A artista se submeteu a uma blefaroplastia, para retirar o excesso de pele nas pálpebras. "Estou muito feliz com resultado", disse ela, na época. A artista ainda informou que o pós-operatório estava dentro do previsto e que não sentia nenhuma dor.