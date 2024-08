Virginia, Zé Felipe e suas filhas - Reprodução / Instagram

Virginia, Zé Felipe e suas filhas Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 20:09 | Atualizado 14/08/2024 20:13

Rio - Virginia Fonseca contou durante seu último programa "Sabadou com Virginia", do SBT, que seu marido, Zé Felipe, exigiu no início do namoro que eles vivessem em Goiânia próximo dos pais dele, Poliana Rocha e Leonardo.

fotogaleria

A apresentadora afirmou que ela manda na relação, mas cedeu à vontade do marido, mesmo querendo morar em São Paulo. "Em casa, sou eu que mando, claro. Mas isso de morar com a família dele [Zé Felipe], foi a única coisa sobre a qual ele bateu o pé".



"Eu pretendia voltar para São Paulo e trabalhar aqui, porque estava no auge. Ele disse que não ia sair por nada de Goiânia e que queria morar no mesmo condomínio dos pais. Foi a melhor decisão que tomamos, porque lá é maravilhoso", disse Virginia, que antes de se mudarem para a nova mansão, que também fica em Goiânia, viveu no mesmo condomínio dos sogros.