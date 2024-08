Bárbara Evans rebate crítica sobre maternidade - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 18:01

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais para rebater os comentários que tem recebido sobre como cria os filhos. Ela, que é mãe de Ayla, de 2 anos, e dos gêmeos Antônio e Álvaro, de 8 meses, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories, do Instagram, nesta quarta-feira (14), e respondeu o questionamento maldoso.

"Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos... claro, tem babá", escreveu um perfil sobre a maternidade de Bárbara. Irritada com o comentário, a influenciadora rebateu: "Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus", iniciou ela.

"Graças a Deus eu tenho uma cabeça boa para ler esse tipo de coisa. Eu me cuido, sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim", completou Bárbara.