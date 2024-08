Thiaguinho - Delson Silva / Agnews

Publicado 14/08/2024 13:52

Rio - Ex-vocalista do Jeito Moleque, Bruno Diegues gravará seu primeiro trabalho solo, o audiovisual "Mais Uma Noite", no High Eventos, em São Paulo, dia 28 de agosto, com participações pra lá de especiais. Thiaguinho, Menos é Mais, Dilsinho e Kevin O Chris estão entre as atrações confirmadas. Ao todo serão captadas 25 faixas, sendo 13 músicas inéditas, no espetáculo.

"É com muito orgulho que apresento a gravação do meu primeiro audiovisual em carreira solo, em São Paulo, uma cidade tão querida e especial para mim. Sou cria da noite e continuo vivendo o meu propósito de vida, por mim e por todos que me acompanham há tantos anos. Nossas memórias, vivências e experiências ganham agora um novo capítulo. A noite vai ser toda nossa! Com sucessos da minha carreira, músicas inéditas, convidados especiais e grandes surpresas", diz Bruno.



Bruno Diegues ganhou notoriedade como vocalista do Jeito Moleque e compositor de sucessos como "Hoje a Noite é Nossa" e "Meu Jeito Moleque de Ser". Foi também um dos primeiros artistas a gravar composições de Thiaguinho, nos anos 2000, quando o artista chegava na cena do pagode. "Me Faz Feliz", "Amizade é Tudo” e “Teu Segredo”, transformaram-se em grandes hits na voz de Bruno. O cantor atualiza sua carreira em 2024 gravando este projeto com a sua renomada banda conhecida como "Sambafunksoul".