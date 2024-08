Nova temporada da ’Batalha do Lip Sync’ estreia com Xuxa contra Angélica - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 20:42 | Atualizado 14/08/2024 21:09

Rio - A "Batalha do Lip Sync", da TV Globo, vai estrear uma nova temporada com disputa entre Xuxa, de 61 anos, e Angélica, de 50, e a emissora garantiu com vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), que "vai ser imperdível". O programa retorna ao ar no próximo domingo (18), no palco do Domingão com Huck.

A esposa de Luciano Huck já havia contado um pouco dos bastidores nos stories do Instagram na última sexta-feira (9). A dinâmica do show, que vai para a terceira temporada, consiste em receber artistas para fazerem dublagens uns contra os outros.

No vídeo, as duas estrelas fizeram questão de falar que vão se enfrentar, mas que estarão contra uma amiga. Xuxa Meneghel, ainda, aproveitou para brincar, fazendo referência a uma música de Angélica e aos seus tempos como apresentadora: "Vou de táxi, vou de nave... mas eu quero vocês pertinho".

Os fãs e outros famosos se empolgaram com a atração. O ator Silvero Pereira declarou: "Vai ser histórico". Enquanto outro, fez uma piada: "Se Angélica ganhar, sabemos que o maridão ajudou". E mais um confessou: "Não sei para quem torcer".

Também nesta quarta-feira (14), Angélica postou momentos de sua preparação para o espetáculo de domingo. "Ué, desde quando eu tenho um ballet só meu?", contou e agradeceu à equipe nas diferentes áreas, como produção e bailarinos. A apresentadora usou o momento para "provocar" a oponente: "Mas agora, Xuxa, será que você tá ensaiando, hein? Porque eu vim pra vencer, miglez! (brincadeira)".



A atriz Carolina Dieckmann demonstrou estar com grandes expectativas para a estreia. "Estou chocada, impactada, arrepiada e não perco por nada! Oh, rimou", comentou.