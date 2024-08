Lauana Prado e a namorada, Tati Dias - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 15:38 | Atualizado 14/08/2024 16:10

Rio - A cantora Lauana Prado ganhou uma declaração da namorada, a influenciadora digital Tati Dias, nesta quarta-feira (14). A ex-participante de "A Fazenda 11", da Record TV, publicou em seu Instagram duas fotos especiais ao lado da artista e se derreteu por ela.

"É que de alguma forma parece que te procurei a vida toda. Não sei se é pela forma que a gente se encaixa ou pelo jeito que acho graça nas suas piadas. Talvez seja porque nosso sorriso tem o mesmo brilho e formato. O fato é que te encontrei. E aqui me sinto completa. E com a certeza de que quero estar nesse lugar pra sempre, que repito todos os dias o quanto te quero, te cuido, te admiro. Pra todo mundo ouvir ou no seu ouvido, te amo", escreveu Tati.

Lauana se emocionou e retribuiu o carinho através dos comentários da publicação: 'Ai, meu amor… chegou a dar uma pontada no meu coração aqui, viu! Você é a personificação de tudo que um dia eu sonhei e idealizei para mim e todo dia agradeço a Deus por termos nos encontrado nessa jornada da vida. Te amo, te admiro e te quero para sempre".

O casal assumiu a relação em junho deste ano. Recentemente, Luana revelou que foi pedida em namoro por Tati Dias durante um passeio de helicóptero.