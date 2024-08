Filho de Leandro lima, Toni, rouba cena vestido de Elvis - Reprodução de vídeo

Publicado 14/08/2024 11:57 | Atualizado 14/08/2024 12:52

Rio - O filho do ator Leandro Lima, Toni, de apenas 2 anos, surpreendeu a plateia do espetáculo "Elvis - A Musical Revolution", no Teatro Santander, em São Paulo, ao aparecer no palco vestido como o eterno 'Rei do Rock' ao lado do pai, que dá vida ao astro no musical.

Confira:

A cena aconteceu no final da sessão do último domingo (11), no Dia dos Pais, quando os atores voltaram ao palco para cumprimentar e receber os aplausos da plateia. Foi então que Leandro e Toni entraram em cena vestindo o mesmo figurino, composto por camisas e calças boca de sino cravejadas de lantejoulas. Contagiado pela música de Elvis, a criança até arriscou uns passinhos ao lado do elenco.



A megaprodução internacional chegou ao Brasil sob direção de Miguel Falabella e com Luiz Fernando Guimarães interpretando o coronel Tom Parker. Em cartaz até 1º de dezembro, o espetáculo traz a biografia por trás do ícone que "não morreu" no imaginário dos fãs.

O momento "fofo" conquistou as redes sociais. "Maravilhoso! Que energia contagiante", elogiou uma usuária do Instagram. "Que lindo! Ficará na memória de todos os papais presentes!", opinou outra pessoa.

Leandro Lima ficou conhecido por atuar em novelas da TV Globo, como "Pantanal (2022)" e "Terra e Paixão (2023-2024)". Também integrou o elenco dos filmes "Minha Irmã e Eu (2023)" e "O Lado Bom de Ser Traída (2023). Na série "Coisa Mais Linda (2019-2020), da Netflix, deu vida ao charmoso Chico.