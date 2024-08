Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Anderson Bordê / AgNews

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraAnderson Bordê / AgNews

Publicado 14/08/2024 09:08 | Atualizado 14/08/2024 11:34

Rio - Diversos famosos prestigiaram o leilão das obras da Jaguar Parade Rio 2024, na noite desta terça-feira (13), no Hotel Fairmont, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Apresentado por Ana Furtado, o evento beneficente, com o objetivo de arrecadar fundos para a preservação da onça-pintada, contou com a participação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira como padrinhos.



Fabiana Karla, Victor Fasano, Monique Curi, Regina Coelho, Bruno Chateaubriand e Gardênia Cavalcante foram algumas das personalidades que marcaram presença no local. Quase 70 peças foram exibidas no leilão, todas no formato do animal que é o símbolo da fauna brasileira.

Através de uma publicação nas redes sociais, Paolla comentou sobre o projeto. "A magia, a força e a imponência da onça. Me tornei madrinha da Jaguar Parade, um movimento artístico para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat. [...] A cultura, a informação e a arte são poderes transformadores", escreveu a madrinha do leilão na legenda. Na sequência de fotos, ela apareceu em diferentes poses. Na ocasião, ela usou um vestido preto justo com estampa felina.



