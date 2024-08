Luana Piovani - Reprodução do Instagram

Luana Piovani

Publicado 14/08/2024 09:35 | Atualizado 14/08/2024 09:36

Rio - Luana Piovani interagiu com os seguidores através do Instagram Stories, nesta terça-feira (13), e comentou sua relação com o ex-marido Pedro Scooby, pai de seus filhos, Dom, Bem e Liz. A apresentadora informou que os dois se dão bem e que os desentendimentos entre eles são apenas judiciais.

"As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou baita batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro atualmente são só judiciais. No judiciário, a gente está que nem gato e rato. Mas vida pessoal está tudo bem, troca experiências, eu falo 'fica com Deus', 'bom treino', ele ''tudo de bom, beijo'. A gente parece dois malucos", afirmou Luana, que foi processada pelo ex-BBB para não falar sobre ele nas redes sociais após inúmeras críticas sobre a criação dos filhos. "As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou baita batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro atualmente são só judiciais. No judiciário, a gente está que nem gato e rato. Mas vida pessoal está tudo bem, troca experiências, eu falo 'fica com Deus', 'bom treino', ele ''tudo de bom, beijo'. A gente parece dois malucos", afirmou Luana, que foi processada pelo ex-BBB para não falar sobre ele nas redes sociais após inúmeras críticas sobre a criação dos filhos.

Na sequência, ela comentou que os herdeiros estão quase retornando do Brasil, onde passam férias com o pai. "Eles vão chegar em casa, não vão ter celular, o que é ótimo. Mas devem estar com celular lá no Brasil. E o Bem volta falando um pouco mais de palavrão, aqui não deixo. Atualmente, não está muito difícil, porque as crianças cresceram um pouquinho. Facilita", opinou.

Piovani também negou que Scooby seja menos inteligente do que ela. "O Pedro é bastante inteligente. Ele não tem interesse em ampliar o conhecimento dele cultural para assuntos que não são da alçada dele. Coisa que não acontece comigo. Não quero só saber de teatro e interpretação. Me interesso por tudo. Eu leio, pesquiso, faço curso, pergunto. É essa a diferença. Não tem a ver com inteligência, tem a ver com ampliar o seu nível de cultura", declarou.