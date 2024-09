Lore Improta comemora aniversário com festa temática dos anos 2000 - Reprodução / Instagram

Lore Improta comemora aniversário com festa temática dos anos 2000Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 11:43

Rio - Lore Improta comemorou, na noite desta terça-feira (3), seu aniversário de 31 anos, em Salvador, Bahia. A dançarina escolheu a temática "anos 2000" para a festa e mostrou detalhes da celebração nostálgica através das redes sociais.

fotogaleria

"Lore in [em] 2000", escreveu a Lorena na legenda da publicação. O visual da aniversariante, criado pelo estilista Thiago Setra, teve direito a muito brilho e acessórios clássicos da década, como: boina, óculos rosa com pedrarias e bolsa em formato de cachorrinho. O cantor Leo Santana, marido de Lore, e Liz, filha do casal, também se vestiram a caráter.O espaço, totalmente decorado na temática, ainda contou com uma kombi recheada de doces clássicos dos anos 2000. Pista de dança personalizada, lembrancinhas em formato de cubo mágico e músicas antigas foram alguns dos detalhes que fizeram os convidados "voltarem no túnel do tempo" através da imaginação.Lore recebeu elogios de famosos e internautas nos comentários da publicação. "Maravilhosa", afirmou a cantora Lexa. "Amei! Essa Family [família] é um arraso", disse uma usuária do Instagram. "Lindos é pouco", opinou uma terceira pessoa.