Lorena Maria e Ne-yoReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 10:36 | Atualizado 20/09/2024 10:54

Rio - Antes de se apresentar no Rock in Rio, o cantor Ne-Yo fez um show solo em São Paulo, na noite da última quinta-feira (19). Grávida de MC Daniel, Lorena Maria curtiu a apresentação do artista internacional, acompanhada do Falcão do Funk. Ela ainda teve a oportunidade de conhecer o astro nos bastidores e compartilhou um registro do momento no Instagram.

fotogaleria

Na imagem, Ne-Yo aparece com a mão na barriguinha de Lorena. "Bebê abençoado pelo Ne-Yo", escreveu a influenciadora na legenda. Ela também mostrou aos fãs vídeos do show e dançou agarradinha com MC Daniel ao som das canções mais românticas do artista.

Dono de sucessos como "So Sick", "Sexy Love", e "Miss Independent", Ne-Yo será uma das atrações Palco Mundo, do Rock in Rio, neste domingo (22). No mesmo dia se apresentam no festival Luísa Sonza, Akon e Shawn Mendes e Mariah Carey.