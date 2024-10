Isabelle e Matteus irão morar juntos em São Paulo - Divulgação/Globo

Isabelle e Matteus irão morar juntos em São Paulo Divulgação/Globo

Publicado 02/10/2024 09:27

Rio - Ex-participante do "BBB 24", Isabelle Nogueira compartilhou com os seguidores os preparativos para a mudança de Manaus para São Paulo. A dançarina de 31 anos, que iniciou um relacionamento com Matteus Amaral dentro do reality show, irá morar com o namorado.

fotogaleria A cunhã-poranga do Boi Garantido exibiu nos Stories a casa repleta de caixas. "Olha isso, a gente está aqui em um dia de grande organização, uma grande loucura. Organizando as nossas coisas para ir para São Paulo, olha a loucura que está. Está ralado, meu amor?", disse Isabelle. "Faz parte, né? De ter uma mulher diferenciada dessas", respondeu Matteus.

Finalistas do reality show da TV Globo, Isabelle Nogueira ficou em terceiro lugar, enquanto Matteus Amaral foi vice-campeão. O vencedor da temporada 2024 foi o baiano Davi Brito.