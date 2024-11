Milton Nascimento recebe visita de Criolo e Xamã: ’Tivemos uma tarde linda’ - Reprodução / Instagram

Publicado 20/11/2024 08:53

Rio - O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, recebeu a visita de outros dois artistas brasileiros, Criolo, de 49, e Xamã, 35. Através das redes sociais, nesta terça-feira (19), foi compartilhado registros do encontro com direito a muito bate-papo e, é claro, música.

fotogaleria

"Visitas mais que especiais de hoje. Tivemos uma tarde linda, cheia de histórias e música", escreveu Milton na legenda da publicação. Nas fotos, o trio posou abraçadinho e sorridente. Xamã também publicou nos stories do Instagram registros do momento entre amigos.O encontro animou internautas e famosos, que reagiram nos comentários da publicação. "Meu sonho", disse a cantora Gaby Amarantos. "Milton, posso ir te visitar também?", brincou uma usuária do Instagram. "Ver pessoas gigantes da música brasileira de diferentes gerações unidas dessa forma me dá uma alegria", expressou uma seguidora.