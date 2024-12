Junno Andrade celebra 12 anos ao lado de Xuxa - Reprodução / Instagram

Rio - Junno Andrade, de 61 anos, emocionou os fãs ao usar as redes sociais nesta quinta-feira (12) para comemorar 12 anos de relacionamento com Xuxa Meneghel, de 61. O cantor e ator não poupou palavras ao declarar seu amor pela apresentadora.



Junno compartilhou um álbum de fotos do casal e escreveu um poema para a amada. "Ela é bela, até parece que acorda sem remela. A fala rouca é charme no caso dela e quando dorme não ronca. Só um suspiro se revela. Ela é tão bela. Quando abre os olhos, é como o azul do céu surgindo na janela. Quando anda, param tudo para passagem dela. O seu sorriso ilumina o mundo, colar de pérola", iniciou.



Ele continuou exaltando as qualidades de Xuxa: "Ela é a mais bela. Por dentro tem mais beleza que fora dela. Seu coração é tão lindo que é Deus que zela. E ainda cuida de todos em volta dela. Ela é mesmo muito bela. Parece uma menina essa magrela. É zona sul, é favela. É a melhor amiga dos amigos dela."



"Ela é muito mais que bela. A melhor mãe, a melhor filha, a melhor mulher, ela é aquela. E o meu amor, faz tempo que é todo dela. Com vocês, Xuxuca na passarela", finalizou.



O casal, que está junto há 12 anos, tem uma história marcada por reencontros. Quando ambos tinham 25 anos, viveram um breve romance. No entanto, o destino os reuniu novamente.