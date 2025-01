Pedro Scooby recebe elogios ao publicar registro com a família - Reprodução de vídeo / Instagram

Pedro Scooby recebe elogios ao publicar registro com a famíliaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/01/2025 08:02 | Atualizado 05/01/2025 08:09

Rio - O surfista Pedro Scooby utilizou as redes sociais, neste sábado (4), para publicar um registro ao lado da família. O ex-BBB também mostrou alguns detalhes do momento de lazer com a mulher e os quatro filhos. O post encantou internautas, que não economizaram nos elogios.

fotogaleria

"Não tenho palavras pra descrever essa foto", escreveu Scooby na legenda. Na publicação, a família posou juntinha em um jardim. O surfista ficou ao lado do primogênito, Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos da antiga união com Luana Piovani. A mulher do ex-BBB, a modelo Cintia Dicker, e a filha do casal, Aurora, 2, também estiveram presentes.

Nos stories do Instagram, o o ex-BBB compartilhou que a família aproveitou um dia de piscina para se refrescar das altas temperaturas. "Meu peixinho", declarou, no vídeo em que mergulha com o filho mais velho. Ele também mostrou que os herdeiros fizeram aula de boxe com um professor particular. "Criança gastando energia", disse.

Nos comentários da publicação, Cintia retribuiu o gesto carinhoso com muitos "emojis" de coração. Internautas também deixaram mensagens de carinho. "Família linda, unida por Deus e pelo amor. Desejo toda proteção, luz, bênçãos de Deus a vocês", escreveu uma internauta. "Família linda e muito abençoada", disse outra pessoa.