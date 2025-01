Carolina Dieckmann viaja para Suíça com o filho, José Worcman - Reprodução / Instagram

Rio - Carolina Dieckmann, de 46 anos, está aproveitando as férias em Evolène, na Suíça, com o marido, o diretor Tiago Worcman, de 49, e o filho do casal, José Worcman, 17. Através dos stories do Instagram, nesta segunda-feira (6), a atriz mostrou alguns detalhes da viagem ao país europeu.

"Meninos na cozinha... eu sou bem sortuda", escreveu a atriz, compartilhando uma foto bebendo vinho enquanto os familiares preparavam uma refeição. Carolina também se deliciou com as iguarias locais, como chocolate e queijo. "O melhor queijo do mundo", contou.

Além disso, a artista praticou snowboard, um esporte que consiste em se equilibrar em cima de uma prancha e deslizar pela neve. Para se proteger das baixas temperaturas, ela vestiu muitos agasalhos e máscara.



Carolina e Tiago são casados desde 2007. Ela também é mãe de Davi Frota, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.