Durante estreia do ’BBB 25’, Boninho curte férias em janeiro pela primeira vez em 17 anosReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 09:01

Rio - Boninho, de 63 anos, está curtindo férias com a família em janeiro pela primeira vez em 17 anos. O antigo diretor do "Big Brother Brasil" , da TV Globo, viajou para fora do país no dia que a edição 25 do reality estreou. Ele foi acompanhado da mulher, a apresentadora Ana Furtado, e a filha do casal, Isabella.

"Partiu férias. Primeira vez que o Boninho vai com a gente em janeiro, desde que a Isabella nasceu. Já está sendo lindo", contou Ana, através de uma publicação no Instagram. Ela publicou uma foto da família segurando os passaportes.Nos comentários do post, famosos e internautas desejaram uma 'boa viagem' para a família. "Felicidades, amados! Aproveitem muito", escreveu o carnavalesco Milton Cunha. "Que maravilha! Façam uma ótima viagem, que as férias sejam perfeitas! Aproveitem. Deus abençoe vocês", disse uma usuária das redes sociais. "Que maravilha a família viajar junta", opinou outra pessoa.Em setembro, Boninho anunciou que deixaria a TV Globo no final de 2024, após 40 anos. Ele explicou que a emissora acolheu o seu pedido e decidiu encarar novos desafios e propostas. Ele também dirigiu "The Voice", "Estrela da Casa" e "No Limite". Com a saída, Rodrigo Dourado assumiu a direção do 'BBB'.