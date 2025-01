Filhos de Palomma Duarte, Maria Luiza, Antônio e Ana Clara - Reprodução / Instagram

Filhos de Palomma Duarte, Maria Luiza, Antônio e Ana ClaraReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 12:35

Rio - Palomma Duarte, de 47 anos, publicou nas redes sociais alguns registros dos filhos, Maria Luiza, de 30, Ana Clara, 27, e Antônio, 8. A publicação surpreendeu internautas, que apontaram a semelhança da atriz com os herdeiros.

"O coração quentinho, o sorriso n’alma. Tudo", escreveu a atriz, que integra o elenco da novela 18h da TV Globo, "Garota do Momento", neste domingo (12). No compilado de fotos, os filhos da atriz aparecem abraçadinhos. A primogênita é fruto do antigo relacionamento de Palomma com o cantor Renato Lui. Já a filha do meio nasceu da relação com o ator Marcos Winter. O caçula é do casamento atual com o ator Bruno Ferrari, com quem a atriz está desde 2012.