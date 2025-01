Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem primeira aula de esqui com os filhos - Reprodução de vídeo / Instagram

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem primeira aula de esqui com os filhosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/01/2025 10:41 | Atualizado 14/01/2025 10:42

Rio - Depois de passarem a virada de ano com muito sol e praia , Bruno Gagliasso, de 42 anos, e Giovanna Ewbank, de 38, decidiram aproveitar parte das férias na neve junto com os filhos, Titi, 11, Bless, 10, e Zyan, 4, no Colorado, Estados Unidos. Através dos stories do Instagram, a apresentadora mostrou que a família fez a primeira aula de esqui nesta segunda-feira (13).