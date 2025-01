Gabz celebra os 27 anos de Jaffar Bambirra - reprodução Instagram

Gabz celebra os 27 anos de Jaffar Bambirrareprodução Instagram

Publicado 14/01/2025 19:37 | Atualizado 14/01/2025 19:40

Rio - Gabz usou suas redes sociais na noite desta terça-feira (14) para celebrar os 27 anos de seu namorado, Jaffar Bambirra. A atriz, que interpreta Viola na novela Mania de Você, conheceu Jaffar durante as gravações da trama, onde ele vive o personagem Iberê. Desde então, o relacionamento do casal tem sido marcado por momentos especiais dentro e fora das telas.



fotogaleria

No Instagram, Gabz compartilhou registros de ocasiões importantes da relação, como idas a shows, cinema e parques. A atriz emocionou os seguidores com uma legenda que explorou as lembranças e os sentimentos envolvidos na história do casal."Você veio de repente, como as melhores coisas da vida. Já dizia Ângela Rô Rô (e você canta isso lindamente). Não veio com hora marcada e me deixou assim, curiosa com o menino bonito que canta bonito, atua bonito, cozinha bonito e vive bonito", declarou.Gabz recordou o momento em que tornou o namoro público durante uma entrevista ao Mais Você. Na ocasião, ela revelou com carinho: "Meu affair, a quem, por sinal, me declarei em rede nacional, no café da manhã mais assistido do Brasil." A atriz destacou como a rotina ao lado de Jaffar é transformada em algo especial: "Nosso tapete vermelho é o da sala, porque ser gente ao seu lado é bom demais".Em outro trecho da mensagem, Gabz enfatizou a parceria e a troca entre os dois. "Torço pelas suas vitórias e rezo por você, na minha língua. Conto meus segredos de sobrevivência, escuto seu canto, sua festa, seu lamento. Depois falo por horas, escrevo piadas, poesias e melodias. Gargalho profundamente, e você me tira para dançar".Encerrando a homenagem, Gabz celebrou o aniversário do namorado com palavras de gratidão e alegria: "Hoje é um dia lindo porque você existe! Coisinha rica, te agradeço, te celebro! Viva você, meu rapaz".