Isabella Scherer lidou com problemas ao retornar das férias Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 18:10

Rio - Isabella Scherer contou nesta terça-feira (14) os perrengues que enfrentou depois do retorno para São Paulo após as férias. A influenciadora e campeã do "MasterChef Brasil" foi alvo de uma tentativa de golpe em um aplicativo de entrega de comida e teve problemas em seu carro.

fotogaleria "Chegamos aqui, pedi uma salada. Nada de chegar. Saiu para entrega há um tempão, nada. Vi que o entregador estava em outro lugar, falei 'moço, acho que você está no endereço errado'. Recebi uma notificação, meu pedido foi cancelado, foi reembolsado, tudo certo. O entregador sumiu e depois de uns 10 minutos chegou o entregador aqui em casa e fala 'a gente veio fazer a entrega do restaurante porque o entregador desapareceu com o seu pedido e a gente veio entregar'. Aí o Rodrigo desceu e falaram 'para receber, como vocês foram reembolsados, precisam fazer o pagamento'. Ele achou estranho. Na hora, o cara dobrou a notinha, tentou disfarçar", explicou.

Em seguida, Isabella detalhou o transtorno que teve com seu veículo. "A gente voltou de avião e tem um motorista que faz sempre esse rolê de trazer o nosso carro. O carro pifou no meio da estrada, a gente teve que chamar um guincho. Depois de um tempão resolvendo isso, achei que estava tudo bem. Aí acordo com o Rodrigo me chamando porque o guincho tinha desaparecido. Depois deu tudo certo, a gente descobriu que o motorista estava com sono, deu uma cochilada e depois chegou aqui em casa".