Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 16:39

Rio - Zé Felipe desabafou nas redes sociais sobre um vídeo polêmico que utilizou inteligência artificial para manipular a imagem de sua mulher, Virginia Fonseca.

"Nossa mano, me apareceu aqui… Pegaram IA [inteligência artificial], colocaram a cara da Virginia num vídeo de outra mulher, no corpo de outra mulher, rebolando e mostrando o peito. Porque o cara que faz isso não coloca a foto da cara da mãe dele?”, questionou Zé Felipe em tom de revolta.



Até o momento, Virginia Fonseca não confirmou se pretende tomar providências legais contra os responsáveis pelo vídeo. A manipulação de imagens com IA tem levantado preocupações sobre privacidade e segurança online.