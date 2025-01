Luma Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 16:35

Rio - Nesta terça-feira (14), Luma Costa abriu o álbum de fotos da viagem que realizou para os Alpes Franceses na companhia do marido, o empresário Leonardo Martins, e os filhos Antônio, de 10 anos, e Eduardo, de 5.

"Compilado dos 2 primeiros dias no nosso lugar favorito no mundo. Alguns dos restaurantes que amamos- farei um post só disso ao final. Criando memórias incríveis com meus meninos e vendo eles evoluírem", escreveu na legenda.