Yanna Lavigne Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 15:52

Rio - Yanna Lavigne, de 35 anos, compartilhou fotos da viagem de 10 dias para Fernando de Noronha sem a companhia das filhas Madalena e Amélia, frutos do casamento com Bruno Gissoni. A atriz fez uma reflexão sobre a maternidade.

"Vim observante de mim mesma, como fluo nas relações e nos espaços sem minhas filhas. Foram 10 dias sem cheirinho, dengo, sem ouvir mãe numa média de 50 vezes ao dia, sem o papo ser majoritariamente maternidade. Me peguei falando mais de mim, ouvindo tantas histórias, descobri que amo ouvir cada uma delas, mais do que falar as minhas, pois amo me inspirar em gente, amo a possibilidade de perceber a vida através de outras perspectivas", relatou.