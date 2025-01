Duda Reis e a filha Aurora - Reprodução/Instagram

Rio - Duda Reis, de 23 anos, encantou os seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rosto de sua filha, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes, de 32 anos. A revelação foi feita nesta terça-feira (14), logo após a atriz rebater uma seguidora que a criticou por não mostrar o rosto da bebê anteriormente.

Até o momento, os papais haviam compartilhado apenas fotos da filha de costas e alguns detalhes, como a mãozinha e a boca. No Instagram, a atriz publicou uma imagem com a pequena Aurora e escreveu na legenda: "Oi titias(os) EAD, eu sou a Aurora. Espero que vocês me recebam com muito carinho e que me deem muito amor, assim como dão para meus papais!"



A foto gerou uma enxurrada de elogios. "A boquinha de coração, não aguento", enalteceu uma seguidora. "Bonequinha demais, sou apaixonada, mini Duda", escreveu uma internauta. "Gente, que perfeição, tua cara", comentou outra. "Capa de revista", disse o fã.