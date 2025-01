Fabiula Nascimento e Emilio Dantas comemoram o aniversário dos filhos - Reprodução/Instagram

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas comemoram o aniversário dos filhosReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 20:20 | Atualizado 14/01/2025 20:44

Rio - Fabiula Nascimento usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para mostrar a comemoração do aniversário de seus filhos gêmeos, Roque e Raul. Os meninos, fruto de seu casamento com o ator Emílio Dantas, completaram três anos no dia 9 de janeiro.

fotogaleria

Para comemorar a data especial, os pequenos ganharam uma festa com o tema do desenho 'Patrulha Canina. Ao compartilhar no feed do Instagram uma foto da família na festa, Fabiula se derreteu pelos herdeiros. "Os amô da minha vida no auge da alegria!!! Feliz aniversário, meus filhos. Valeu Patrulha Canina!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

No dia que Roque e Raul completaram três anos, Fabiula abriu um álbum de fotos especiais dos herdeiros, incluindo um clique de quando os dois ainda eram recém-nascidos, e escreveu uma bela mensagem.



"Hoje é dia de celebrar esses dois meninos bonitos que invadiram nossos corações e transformaram as nossas vidas num lugar totalmente desconhecido. Nos fizeram recém-nascidos também. Vamos apalpando o mundo, abrindo os olhos e entendendo dia a dia nossas emoções, nossos momentos de dificuldades, acertando a nossa comunicação e vibrando esse amor que só cresce Qualquer coisa que eu escreva aqui não traduz o que pulsa dentro de mim. Obrigada por nos escolherem, filhos!", disse a mamãe coruja.