Nicolas Prattes e Zoereprodução Instagram

Publicado 14/01/2025 18:08

Rio - Sabrina Sato divulgou, nesta terça-feira (14), o primeiro registro de sua lua de mel com Nicolas Prattes. A viagem aconteceu em Porto Seguro, na Bahia, e contou com a presença de Zoe, filha de 6 anos da apresentadora com Duda Nagle.



No vídeo, Nicolas aparece em momentos descontraídos com Zoe, reforçando a dinâmica familiar do trio. A publicação gerou grande engajamento nas redes sociais. Na sexta-feira (10), o casal oficializou o relacionamento com uma cerimônia para familiares e amigos na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, São Paulo. O evento foi repleto de momentos emocionantes, incluindo a participação de Zoe como daminha de honra.A menina levou as alianças até o altar e deixou a capela acompanhada pela mãe e pelo padrasto, marcando a celebração com um gesto simbólico de união familiar. O casal assumiu o namoro no Carnaval de 2024 e anunciou o noivado no segundo semestre do mesmo ano, consolidando a relação com o casamento.