Carla Diaz se divertiu com interesse da web por seus pés Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 17:22

Rio - Carla Diaz, de 34 anos, se surpreendeu com a quantidade de mensagens sobre os seus pés na caixinha de perguntas aberta no Instagram. A atriz brincou sobre a possibilidade de faturar com o interesse.

fotogaleria "E a primeira foto pé do ano?", questionou um seguidor. "Juro, eu acho que de tantas mensagens que têm aqui, que eu nem sei quanto que é, 80% são sobre os meus pés. Não sei, tenho que ganhar dinheiro com isso", disse.

Outro internauta quis saber o ponto de vista de Carla Diaz com a curiosidade inusitada. "Qual sua opinião sobre todo o sucesso que seus lindos pés estão fazendo na mídia?", escreveu. "Eu tô falando", declarou a artista.