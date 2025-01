Ariadna em Yanchep Lagoon, na Austrália - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 17:12 | Atualizado 14/01/2025 17:29

Rio - Ariadna Arantes, ex-participante do BBB 11, exibiu curvas ao compartilhar foto de biquíni de sua viagem para a Austrália. A ex-BBB, de 40 anos de idade, aproveita o dia na Yanchep Lagoon, um dos locais mais visitados da região Oeste do país, nesta terça-feira (14). No registro, ela aparece com os cabelos molhados e biquíni cor-de-laranja.



Com uma participação marcante na história do reality show da TV Globo, Ariadna deu um depoimento para o especial BBB, o doc, disponível na Globoplay. No documentário, Ariadna relatou sobre sua experiência de ser a primeira mulher trans a participar do programa.



"Suportar a dor, ser calejada, já tive que suportar muita coisa na minha vida: violência doméstica, violência parental. Ter suportado as dores emocionais e físicas até entrar no Big Brother foi porque eu via uma oportunidade que podia mudar a minha vida", disse.