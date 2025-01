Lukinhas e Xande de Pilares - Divulgação

Publicado 14/01/2025 17:24

Rio - Lukinhas, em colaboração com Xande de Pilares, lançou a música "Menor Sonhador" , que já ultrapassou a marca de 100 mil plays no Spotify. A canção traz uma mensagem poderosa de perseverança e incentivo para jovens das periferias seguirem seus sonhos.

O sambista Xande de Pilares ficou emocionado com a proposta da música. "Quando ouvi a letra, me senti tocado porque é algo com o qual me identifico. Tantas pessoas, especialmente da favela, acreditam no sonho, na música, na arte, e isso é o que me atraiu no projeto do Lukinhas".

Para Lukinhas, dividir o projeto com Xande foi transformador. Ele afirmou: "O processo de trabalhar com o Xande foi surreal, assim, de verdade. Conheci ele pelas músicas, nunca pessoalmente. A gente é muito fã, assim, todo mundo lá do estúdio é bem fã dele. Então, ter uma pessoa desse tamanho, sendo uma pessoa preta também, que chegou onde ele chegou, tá ali junto comigo, pra mim foi incrível".

A canção "Menor Sonhador" reflete a história de superação de Lukinhas. Ele celebra a colaboração com Xande como um marco na sua carreira: "Ter o Xande de Pilares neste projeto foi importante. Ele acreditou no meu trabalho e foi um exemplo para mim".