Publicado 14/01/2025 15:34

Rio - Ana Paula Minerato recebeu a notícia nesta segunda-feira (13) que a denúncia de injúria racial feita contra ela foi arquivada. A acusação envolvia áudios vazados em novembro de 2023, nos quais Minerato teria feito declarações consideradas racistas sobre a cantora Ananda, integrante da banda Melanina Carioca.



Em suas redes sociais, Minerato comemorou a decisão. "É que no final o bem sempre vence o mal", escreveu a modelo, expressando alívio e gratidão após o resultado. A denúncia foi arquivada pelo Ministério Público, com o promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes alegando que o caso não apresentava "elementos concretos" suficientes para comprovar a prática criminosa. "Não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer conduta criminosa com base nas informações enviadas à Promotoria de Justiça", declarou Fernandes no parecer que recomendou o arquivamento.



Após a divulgação dos áudios, Ananda não se calou e se manifestou em suas redes sociais. "Podia ter ficado quieta, né?”, escreveu a cantora, compartilhando a postagem de Ana Paula e marcando a modelo em seus stories. A reação de Ananda gerou ainda mais atenção sobre o caso.



Embora o Ministério Público tenha arquivado a denúncia, o caso não está completamente encerrado. O órgão ressaltou que a investigação poderá ser reaberta caso novas evidências surjam no futuro. "O arquivamento não é definitivo”, afirmou o promotor. Esse parecer segue o que prevê o artigo 18 do Código de Processo Penal, que possibilita a reabertura de investigações diante de novos elementos.



A decisão pode trazer uma sensação de alívio para Ana Paula Minerato, mas o arquivamento do caso não significa que a questão tenha sido definitivamente resolvida. Caso novas provas sejam apresentadas, a investigação poderá ser retomada, e os desdobramentos jurídicos podem continuar a evoluir.



O desenrolar dessa história ainda não está completamente definido. Como a investigação pode ser reaberta a qualquer momento, o caso pode ter novos capítulos. Entretanto, por enquanto, Ana Paula Minerato parece aliviada com o arquivamento, mas o processo jurídico e o debate público sobre os áudios vazados seguem sendo temas de grande atenção.