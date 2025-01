Giovanna Antonelli viaja com as filhas para os EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 21:29

Rio - Nesta terça-feira, 14, a atriz Giovanna Antonelli, de 48 anos, surgiu ao lado das filhas gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos, ao publicar uma série de registros de seu álbum de viagem para Orlando, nos Estados Unidos. Nas imagens, a artista aparece com as meninas, frutos de seu casamento com o diretor de TV Leonardo Nogueira, nos parques da Universal.



fotogaleria

Com o cabelo chanel, Giovanna aparece nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram nas atrações do parque temático, como as áreas de Harry Potter e Os Simpsons. As filhas também aparecem nos registros.

"Têm lugares que não são só sobre diversão, mas sobre criar momentos que a gente vai guardar para sempre. Cada risada, cada olhar encantado, cada instante juntos… é isso que faz tudo valer a pena. Obrigada, Universal, por dias que ficarão na memória e no coração. E você, que momento especial guarda no coração???!", escreveu na legenda da publicação.



"Uma foto mais linda que a outra", escreveu um na seção de comentários da publicação."As fotos com as meninas, que preciosidade", disse outra. "Coisa mais linda essas fotos, uma delícia acompanhar essa viagem", acrescentou uma terceira.