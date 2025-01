Ana Paula Siebert com a filha Vicky - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert com a filha Vicky Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2025 22:49

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, encantou os seguidores ao divulgar imagens com a filha Vicky, de 4 anos, fruto do casamento com Roberto Justus. A modelo está curtindo férias com a família em Miami, nos Estados Unidos.

fotogaleria "Sea salt girl [garota do sal marinho, em português]. Qual é o seu clique favorito? Eu não consegui escolher um só", escreveu na legenda.

O momento fofura da dupla foi alvo de comentários na web. "Lindinha demais", elogiou uma internauta. "Não tem condições com tanta beleza da Vicky", afirmou outra. "Muito princesa", declarou uma terceira.