Ticiane Pinheiro posa de biquíni e exibe as curvasReprodução do Instagram

Publicado 14/01/2025 14:40

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, exibiu o corpo escultural ao compartilhar alguns cliques de biquíni no Instagram, nesta terça-feira (14). A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, posou toda sorridente para as fotos durante um passeio de escuna em Santo André, na Bahia, e esbanjou beleza. Em uma das imagens, o bumbum empinadinho da artista chama a atenção.

"Frente e verso", escreveu Tici na legenda. Mãe a apresentadora, Helô Pinheiro, fez questão de elogiar a filha. "Mulherão de arrepiar". Os fãs da artista também se derreteram por ela. "Que gata", afirmou um internauta. "Mulher maravilhosa", disse outro. "Que corpo top", opinou uma terceira pessoa.

Ticiane está na Bahia com as filhas, Manuella, fruto do casamento com o jornalista César Tralli, e Rafaela Justus, da antiga união com Roberto Justus.