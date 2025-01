De férias no Japão, Eliana compartilha clique ao lado da filha caçula, Manuela - Reprodução / Instagram

De férias no Japão, Eliana compartilha clique ao lado da filha caçula, Manuela Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 11:23

Rio - Eliana iniciou 2025 com férias no Japão ao lado da família, após um ano repleto de compromissos profissionais. Em seu Instagram, compartilhou uma foto com a filha caçula, Manuela, de 7 anos, fruto do casamento com Adriano Ricco. Na imagem, mãe e filha aparecem abraçadas e bem agasalhadas para enfrentar o frio.

"Agora, sim, começam as nossas férias. Está bem frio por aqui, mas o coração segue quentinho de felicidade por todas as coisas boas que estão acontecendo. Só tenho motivos para agradecer. Na medida do possível, vou dividindo alguns momentos desta linda viagem com vocês. Uma semana abençoada pra todos nós", escreveu Eliana na legenda da publicação.



Além de Manuela, Eliana também é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto de sua antiga união com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, primogênito da cantora Elis Regina.



Eliana vive uma fase de sucesso na carreira. Após sua estreia na Globo, ela se tornou uma das apresentadoras do Saia Justa, no GNT, e assumiu a apresentação do reality The Masked Singer Brasil, exibido nas tardes de domingo.