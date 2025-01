Bella Campos comemora mudanças no abdômen: Tem lugares que não definia antes - Reprodução de vídeo / Instagram

Bella Campos comemora mudanças no abdômen: Tem lugares que não definia antesReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/01/2025 09:50 | Atualizado 14/01/2025 09:51

Rio - Bella Campos, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (13), para mostrar o abdômen definido. A atriz, que irá integrar o elenco da próxima novela das 21h da TV Globo, "Vale Tudo" , comemorou as mudanças no corpo devido a rotina de exercícios.

"É isso, gente. Segundou. Mais tarde vou malhar porque acordei muito cansada. Eu estava com muita retenção de líquido, mas estou amando que o meu abdômen está definindo em lugares que não definia antes, porque estou fazendo vários tipos de exercícios", falou a atriz. Ela contou que acordou indisposta porque bebeu umas cervejinhas no dia anterior.Além de se dedicar aos exercícios, Bella contou que fez aulas de baliza. "Literalmente estou focada em aprender a estacionar muito bem". A artista explicou que já é habilitada. "Eu já tirei minha carteira tá, gente? Mas acontece que comprei um carro muito grande, muito difícil de estacionar. Por isso as aulas extras. Mas agora a mãe está começando a arrasar", comemorou.Para completar o dia, a atriz curtiu um cineminha assistindo o musical "Wicked", estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo. "Fomos assistir 'Wicked' e eu fiquei chocada com a estrutura e vocal do filme. Já quero parte 2".