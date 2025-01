Lyandra Costa e o pai Leandro - reprodução Instagram

Lyandra Costa e o pai Leandroreprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 14:00

Rio - Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, compartilhou uma experiência significativa envolvendo o pai, que faleceu em 1998. Na época, Lyandra era apenas um bebê e não teve a oportunidade de conviver com ele. Atualmente médica, ela surpreendeu seus seguidores ao revelar detalhes de um sonho marcante.



Por meio de uma postagem no Instagram, Lyandra respondeu à pergunta de um seguidor: "Ainda sonha com o seu pai Leandro?". Em resposta, ela explicou que não sonha mais com ele, mas relatou a experiência intensa da última vez que isso aconteceu."Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim", escreveu Lyandra.Apesar de reconhecer que as pessoas não retornam após a morte para se comunicar, Lyandra destacou o impacto desse momento. "Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência", completou.A história de Lyandra trouxe à tona uma conexão especial entre pai e filha, mesmo após tantos anos da perda do cantor. A postagem emocionou seus seguidores e gerou reflexões sobre as lembranças e sentimentos que persistem através do tempo.