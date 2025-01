Poliana Rocha nega viver um relacionamento de fachada com Virginia - Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 13:59

Rio - Poliana Rocha, de 48 anos, negou viver em um relacionamento de fachada com Virginia. Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, nesta quarta-feira (15), a influenciadora afirmou que tem uma boa relação com a nora, e não teria problemas em dizer caso a não agradasse.

"Eu já passei por vários desafios na minha vida, já superei muitas coisas, e ainda vivo vencendo vários desafios no dia a dia, e eu sou extremamente de verdade, o dia que eu não estou bem, vocês podem ter certeza que o meu semblante cai, eu sou super transparente, e todo mundo manda mensagem: 'Poli, você não está bem', e realmente não estou, e está tudo bem. Quando eu estou feliz, dou minhas gargalhadas, e todo mundo sabe que estou bem. E eu jamais manteria um relacionamento de fachada para mostrar para os outros, não sou dessas", disse ela.

A mãe de Zé Felipe enfatizou que vive uma relação de cumplicidade com Virginia. "Graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que nós cultivamos ao longo desses anos. Que é baseado em respeito e cumplicidade. E eu sei até onde eu posso ir com ela, até onde eu tenho que me recuar, e ela também. Então graças a Deus é um relacionamento muito bom e abençoado. Se não fosse também, eu falaria. E ela viveria a vida dela e eu a minha", concluiu.