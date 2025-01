Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução de Vídeo

Publicado 16/01/2025 22:11

Rio - Nesta quinta-feira (16), Sabrina Sato compartilhou alguns momentos do casamento com Nicolas Prattes. A apresentadora postou um vídeo nas redes sociais com a entrada na cerimônia, assinatura dos documentos da união e de Zoe, fruto da antiga relação com Duda Nagle, carregando as alianças até o altar.

fotogaleria "Amor e emoção sem fim", escreveu na legenda.