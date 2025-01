Camilla de Lucas - reprodução Instagram

Camilla de Lucasreprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 21:05

Rio - Camilla de Lucas surpreendeu seus seguidores no Instagram ao revelar um novo visual. A influenciadora e ex-BBB escolheu tranças feitas com cabelo humano e compartilhou cada detalhe do processo em vídeos publicados na plataforma.



Camilla registrou o momento em que quatro profissionais trabalhavam simultaneamente nos seus fios. Animada, ela brincou com o processo: "Ai pipipi, pópópó o que é ostentação? Ostentação pra mim aqui é isso: trança, cabelo humano, com quantas mãos?". As trancistas responderam em uníssono: "Oito".

fotogaleria

Após o trabalho concluído, a influenciadora surgiu com as tranças prontas, vestindo um vestido verde ajustado, enquanto posava confiante. Na legenda da postagem, escreveu: “A OSTENTAÇÃO DAS PRETAS É ISSO AQUI AMOR! E não é parceria não!”.



A postagem rendeu elogios nos comentários. "Entregaaaaaaa", disse um seguidor. Outros destacaram a beleza da influenciadora com mensagens como "Maravilhosa, perfeição" e "A MAIORAL". A influenciadora Sarah Aline também comentou: "Meu sonhooooooooo 8 mãos no meu cabelo". Um usuário brincou: "Ser rica para colocar trança de cabelo humano, arrasou". Após o trabalho concluído, a influenciadora surgiu com as tranças prontas, vestindo um vestido verde ajustado, enquanto posava confiante. Na legenda da postagem, escreveu: “A OSTENTAÇÃO DAS PRETAS É ISSO AQUI AMOR! E não é parceria não!”.A postagem rendeu elogios nos comentários. "Entregaaaaaaa", disse um seguidor. Outros destacaram a beleza da influenciadora com mensagens como "Maravilhosa, perfeição" e "A MAIORAL". A influenciadora Sarah Aline também comentou: "Meu sonhooooooooo 8 mãos no meu cabelo". Um usuário brincou: "Ser rica para colocar trança de cabelo humano, arrasou".