Carolina DieckmannReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 18:11

Rio - Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 16, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece nos bastidores da novela Vai Na Fé e também ao lado de outros membros do elenco. Na trama, exibida em 2023 pela Rede Globo, a famosa interpretou a advogada Lumiar.

"Dump de TBTs em homengem a Vai Na Fé porque dia 16 de janeiro, há dois anos, estreava essa novela que arrebatou o meu coração e o de muita gente né? Saudade da Lumiar e desse povo bonito que está na galeria de fotos, e mais um monte de gente que não está. Um beijo em todos (vocês sabem quem são)", escreveu ela na legenda da publicação.

Desabafo



A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, decidiu se manifestar após ser criticada pelo comentário sobre os incêndios em Los Angeles , nos Estados Unidos, na publicação da colega, a atriz Fernanda Torres. Isso porque a veterana, de 59, que venceu a categoria de Melhor Atriz em filme de Drama no Globo de Ouro 2025, mostrou o céu vermelho e encoberto por fumaça na cidade:

"Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", escreveu na legenda da publicação, que quer dizer ''vejo Los Angeles em chamas'', em português.



E, então, a loira escreveu, em uma tentativa de elogiar a amiga. ''Bem, só podia ser queimando de amor por você", disse nos comentários. Entretanto, a frase foi criticada por internautas diante da gravidade do incêndio.

Nos stories em seu perfil no Instagram, Carolina desabafou: ''Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente em um momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos'', iniciou.

''Porém, o que está acontecendo em Los Angeles é tão grave que não cabe nada a não ser lamentar. Diante de algumas manifestações, resolvi apagá-lo para que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe picuinha de internet em um momento grave como esse. Beijo'', completou.