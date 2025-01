Carol Peixinho esteve no ’BBB 19’ - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho esteve no ’BBB 19’Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 22:47

Rio - Carol Peixinho, de 39 anos, publicou uma série de imagens para relembrar a participação no "BBB 19". A namorada de Thiaguinho refletiu sobre a passagem pelo reality show da TV Globo, em que foi a última eliminada antes da final.

fotogaleria

"A vida é feita de escolhas e esta sem dúvidas foi uma das mais incríveis escolhas que fiz nesta vida! Thanks, 'BBB', por tudo que você me proporcionou e tem me proporcionado", escreveu a influenciadora.