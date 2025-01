Blake Lively e Justin Baldoni protagonizaram o filme ’É Assim Que Acaba’ - Reprodução / Instagram

Blake Lively e Justin Baldoni protagonizaram o filme ’É Assim Que Acaba’Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 20:43 | Atualizado 16/01/2025 21:02

O coprotagonista e diretor do filme "É Assim Que Acaba", Justin Baldoni, processou nesta quinta-feira (16) sua colega de elenco Blake Lively e o marido dela, Ryan Reynolds, por difamação e extorsão. Baldoni pede 400 milhões de dólares (R$ 2,41 bilhões) em danos após a atriz tê-lo acusado em dezembro de assédio sexual e difamação.

O ator, de 40 anos, apresentou uma queixa em um tribunal de Nova York contra Blake Lively, Ryan Reynolds, sua representante, Leslie Sloane, e a empresa de relações públicas, alegando que a atriz, de 37 anos, tomou medidas para assumir o controle do filme.Em um comunicado, o advogado de Baldoni, Bryan Freeman, acusa Blake e sua equipe de "tentar enganar e destruir Justin Baldoni (...) por meio da divulgação de informações grosseiramente editadas, sem fundamento e manipuladas".No final de dezembro, a atriz entrou com uma ação contra Baldoni e o produtor do filme, Jamey Heath, por assédio sexual e difamação. Em sua ação movida na Califórnia, Lively alega que ambos se comportaram de forma inaceitável durante as filmagens do filme.A atriz denunciou que Baldoni falou de maneira inadequada sobre sua vida sexual e tentou modificar o filme para incluir cenas de sexo que não estavam no roteiro e que não haviam sido acordadas.Lively também acusou Heath de vê-la parcialmente nua durante uma sessão de maquiagem, apesar de ela ter pedido que ele saísse.Segundo a atriz, houve uma campanha publicitária para destruir sua reputação e desviar a atenção sobre os comentários que fez sobre o suposto comportamento dos dois homens, que contrataram uma equipe de publicidade para aumentar ou publicar histórias negativas sobre ela nas redes sociais.O advogado de Baldoni rejeita as alegações e acusa a "senhora Lively e sua equipe de tentar destruir reputações e meios de vida por motivos cruelmente egoístas, manipulando os meios de comunicação antes mesmo de tomar ações legais".Baldoni também havia processado o The New York Times em 31 de dezembro por um artigo, no qual, segundo ele, o jornal nova-iorquino tirou de contexto afirmações sobre a denúncia de Lively para "induzir ao erro".No artigo, a atriz disse que "espero que minha ação legal ajude a desvendar essas táticas sinistras de retaliação para prejudicar pessoas que denunciam comportamentos inadequados e ajude a proteger outras que possam ser alvo delas".