Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 19:08 | Atualizado 16/01/2025 19:08

Rio - Férias com o amor! Nesta quinta-feira (16), Xamã compartilhou uma publicação onde posa ao lado de Sophie Charlotte e menciona o trabalho da atriz. Rapper escreveu "os dias eram assim" na legenda da sequência de cliques.

No carrossel, o ator compartilhou diversos cliques da viagem que fizeram juntos para Fernando de Noronha, em Pernambuco. Um dos casais mais queridinhos do público, a dupla recebeu elogios na publicação. "Casal mais lindo do mundo", disse um. "Casal perfeito", comentou outro.