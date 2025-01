Julio Rocha - Divulgação

Publicado 16/01/2025 16:37

Rio - Julio Rocha, conhecido por sucessos como Fina Estampa, Caras e Bocas e Amor à Vida, vem conquistando um novo público através de suas redes sociais. O ator, que alcança mais de 180 milhões de impressões mensais, agora planeja trazer essa experiência digital para projetos na TV e no cinema.



"Hoje, eu alcanço no mínimo 180 milhões de impressões mensais nas redes sociais. Isso mostra o quanto o público se conecta com o conteúdo que produzo. Sempre priorizei qualidade, e comercialmente me desenvolvi muito com o apoio de grandes marcas e campanhas no Instagram. Essa vivência ampliou minha visão como artista e empresário. Estou pronto para voltar à TV e ao cinema, trazendo essa bagagem criativa e estratégica. Não é só sobre aparecer, é sobre criar impacto de verdade", comenta.