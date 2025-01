Gracyanne Barbosa comenta sobre casamento com Belo - Reprodução Globoplay

Gracyanne Barbosa comenta sobre casamento com Belo Reprodução Globoplay

Publicado 16/01/2025 15:34 | Atualizado 16/01/2025 15:46

Rio - Confinada no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, Gracyanne Barbosa, comentou sobre a relação com Belo, nesta quinta-feira (16). Durante uma conversa com Daniele Hypólito, na academia da casa, a musa fitness declarou que o casal, enquanto estava junto, se distanciaram como parceiros, e que não se separaram por falta de amor.

fotogaleria

"Eu acho que e errei até muito mais do que o Belo. Eu nunca abri mão de fazer as minhas coisas. E a gente não se separou por falta de amor, foi por falta de tempo de estar junto como casal", disse ela.

"Porque de casal as vezes vai ficando amigo", respondeu a ginasta . A influenciadora negou, afirmando que faltou amizade. "A gente não. A gente tinha uma relação como homem e mulher sempre muito ativa. Só que a gente não ficou amigo. A gente se distanciou por falta de tempo como amigo. E a gente deixou de partilhar a vida um com o outro. E a gente se distanciou como parceiro. A gente estava ali na mesma casa, se amava, mas não dividia a mesma vida",

Gracyanne contou que se arrependeu de não ter conversado antes da separação. "Eu percebi isso, mas assim, eu sou muito orgulhosa. Ao invés de sentar com ele e falar: 'Olha amor, você tem que me ver. Vamos conversar'. Não. Eu pensava: 'Ele está distante e eu também vou ficar', acho que eu errei muito também nesse sentido. Me arrependo muito. E nenhum dos dois teve coragem de: 'Ah, vamos assinar o divórcio, cada um vai morar em um lugar'. Porque tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", refletiu.