’Marmita do casal’: Julia Iorio diverte a web ao mostrar encontro com Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 15:24 | Atualizado 16/01/2025 16:43

Rio - A influenciadora Julia Iorio usou as redes sociais para mostrar, nesta quinta-feira (16), o encontro que teve com Diogo Nogueira e Paolla Oliveira durante o evento de lançamento do novo programa do cantor no GNT, o "Diogo na Cozinha". A atriz viralizou ano passado ao sugerir ser a 'marmita' do casal.

Julia, que já tinha conhecido Diogo em um show, ficou encantada com a beleza de Paolla ao encontrá-la pela primeira vez. No vídeo, publicado pela influenciadora, ela compartilha os pensamentos que teve ao ver o casal de pertinho.

Paolla e Diogo, que caíram na risada quando Julia fez a sugestão ousada , entraram de cabeça na brincadeira. "Fala baixo, hoje a gente já fez uma marmita", brincou o cantor enquanto tirava fotos ao lado da influenciadora e da namorada.

"Eu vim aqui ver se é de verdade aquele negócio que você falou. Partiu? Bora? Tá faltando um aqui, bora encontrar o Diogo, vem", brincou Paolla ao conhecer a influenciadora e a puxar para uma foto do trio.