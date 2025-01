Selton Mello comentou sucesso de seus filmes nos cinemas - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 16:34

Rio - Selton Mello, de 52 anos, comemorou nesta quinta-feira (16) a marca de 3 milhões de espectadores que os filmes "Ainda Estou Aqui" e "O Auto da Compadecida 2" alcançaram nos cinemas. O ator interpreta, respectivamente, Rubens Paiva e Chicó nas produções.

fotogaleria "Empatei. Seis milhões de espectadores nos cinemas. Dois gêneros de filmes, dois personagens distintos. Não. Não é uma grande fase. Não olho o micro das coisas, olho o macro. 40 anos nas artes. A grande fase começou quando comecei. Sucessos e fracassos são os professores. Basta estar atento para aprender com ambos. Portanto, uma grande fase de quarenta anos. Altos e baixos, pois bem vivo estou. Quatro décadas de empenho absoluto. Uma vida dedicada ao meu ofício. Meu amor pela arte me guia", analisou.

O artista também destacou o trabalho coletivo em favor das artes. "Não vejo também como algo pessoal. Sou agente de um movimento maior: com o público, meus aliados eternos, e com meus pares, muitos empregos gerados para artistas e técnicos. Autoestima da cultura. Novos apaixonados pelo cinema brasileiro. Muitas camadas nesses seis milhões. A grande fase foi construída com meus pais. Eles são a base, meu berço de ouro. Nada mais importante que pai e mãe. Eu olho o macro, olho o invisível e sigo crescendo, testando meus limites. Querendo mais, por mim e por outros."