Lilia Cabral explica queda em cena da novela das 18hReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 15:45

Rio - Lilia Cabral apareceu nos Stories para explicar a queda que sofreu durante uma cena de "Garota do Momento", que foi ao ar na quarta-feira (15). A atriz gravava a reação de Maristela com a chantagem de Zélia (Leticia Colin) quando escorregou no tapete e caiu.

"Oi, gente, acabei de sair de um restaurante e o que mais me perguntaram foi: 'Você caiu em cena hoje? Aquele tombo foi verdadeiro?' Foi verdadeiro. Eu caí mesmo. Tropecei no tapete, o Fábio [Assunção] foi me segurar, não deu e fomos nós dois para o chão. Ele ficou meio assim... Mas a cena era tão forte, o ímpeto da cena, que tinha que ser daquela forma", explicou.

A artista contou que a equipe da trama ficou assustada com o tombo, mas que ela gostou do resultado do trabalho. "Quando acabou, eu falei: 'Tinha que ser assim. Essa mulher, nessa circunstância, sendo chantageada', tinha que ser assim. Mas quando caí, senti o estúdio inteiro fazendo 'ih'. Estou bem, está ótimo. A cena ficou muito boa. Adorei. Fábio, Letícia, meus companheiros, olha...", disse.